نشأت الديهي: نسبة الأمية في مصر تجعلنا أمة على فوهة بركان

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، تقرير مجلس الوزراء الذي يؤكد أن سيتم القضاء على الأمية في مصر خلال 2030، في دولة 30 يونيو، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يعرف شيء اسمه 9 سنوات، موضحًا أننا نستطيع القضاء على الأمية بأفكار جديدة خارج الصندوق.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن نسبة الأمية في مصر رقم مخيف ومهول، ونحن أمة في خطر والأمية تجعلنا أمةعلى فوهه بركان.



وتابع، أن جميع محاولتنا لإيقاف النزيف السكاني لن تنجح طالما لم ننجح في القضاء على الأمية، ولن ننجح في القضاء على الجهل الذي يؤدي للتطرف، ولن نكون في مصاف الدول العشر في الاقتصاد ما لم يتم على القضاء على الأمية.

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