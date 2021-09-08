Advertisements

نشأت الديهي: نسبة الأمية في مصر تجعلنا أمة على فوهة بركان

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:09 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، تقرير مجلس الوزراء الذي يؤكد أن سيتم القضاء على الأمية في مصر خلال 2030، في دولة 30 يونيو، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يعرف شيء اسمه 9 سنوات، موضحًا أننا نستطيع القضاء على الأمية بأفكار جديدة خارج الصندوق.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن نسبة الأمية في مصر رقم مخيف ومهول، ونحن أمة في خطر والأمية تجعلنا أمةعلى فوهه بركان.

وتابع، أن جميع محاولتنا لإيقاف النزيف السكاني لن تنجح طالما لم ننجح في القضاء على الأمية، ولن ننجح في القضاء على الجهل الذي يؤدي للتطرف، ولن نكون في مصاف الدول العشر في الاقتصاد ما لم يتم على القضاء على الأمية.
لقد أرسلت

الكلمات المفتاحية

مصر محو الامية الامية في مصر الامية اخبار مصر

أخبار تهمك

شاهد.. رد ناري من أحمد موسى بشأن اختيار "كيروش" مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 21 ساعة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ يوم

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

منذ أقل من ساعة

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ ساعة و نصف

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي: الاعتراض على أحكام القضاء أصبح "موضة"

الديهي: "فرنسا على أعتاب تشييع النظام الديمقراطي"

رضا السيد: قضاة مصر حصن العدالة وقبلة كل مستجير

الديهي لمنظمة العفو الدولية: "طز في التقارير بتاعتكم"

الديهي: مصر زادت مليون خلال 8 أشهر.. "أمر مخيف"

"الديهي" عن إشادة الصحف الإسبانية بالتجربة المصرية لعلاج فيروس سي: "الله على العظمة"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:14 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

07:03 م

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

06:16 م

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements