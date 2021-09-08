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عضو "إسكان الشيوخ": مباردة سكن لكل المصريين 2 أحيت المواطن من جديد

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
قال النائب إبراهيم شحاتة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مد فترة حجز وحدات "سكن لكل المصريين 2" هو إتاحة أكبر فرصة أمام المستخدمين للوحدات السكنية، لافتًا إلى أنه يوجد إقبال غير عادي للحجز.

وأوضح"شحاتة" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن الدولة المصرية وجهت كل التيسيرات لجميع المواطنين الذين قاموا بالحجز، والهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة لكل المواطنين البسطاء أن يمتلكوا وحدة سكنية بطريقة سداد على 30 سنة أو بطريقة حسب الشروط المقسمة.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن جميع المبادرات التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهدها طفرة غير مسبوقة فى كافة المجالات سواء كانت مبادرات الصحة أو الإسكان أو أي مبادرة أخرى، مؤكدًا أن هذه المبادرة من المبادرات التى أحيت المواطن المصري وعالجته واتاحت له السكن.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد صرح بأن يوم الخميس المقبل، الموافق 992021، هو آخر فرصة لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل.

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مصر سكن مصر 2 الاسكان الاجتماعي اخبار مصر

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