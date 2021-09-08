Advertisements

زوجة تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة: "بيحب شغله أكتر مني"

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر من زوجها، أمام محكمة الأسرة، مشددة على أنها لم تعد قادرة على تحمل العيش معه لأنه لا يهتم بها وأنه شخصية أنانية لا يهتم إلا بنفسه وعمله فقط، ولا يراعي أسرته ولكنه يعيش فقط من أجل عمله.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منذ سنتين وخلال هذين العامين لاحظت أن الاهتمام الأول في حياة زوجها هو عمله، وكان كل احاديثهما عن العمل ومشاكله في العمل مع زملائه، وظنت في البداية أن هذا الأمر مجرد أمر مؤقت لكي يثبت نفسه في عمله ولكي يستطيع أن يوفر لهما نفقات الحياة ولكن ظنها خاب فيه بعدما اكتشفت أنه يقدم العمل عليها وعلى حياتهما.

وأوضحت الزوجة أنها خلال هذه الفترة حاولت مساعدته في العمل خاصة انه عمل من المنزل لفترة طويلة بسبب الحجر الصحي، وكانت دائما تساعده من أجل التخفيف عليه ولكي تخف الضغوط عليه، ظنًا منها أنه عندما تخف الضغوط سوف يهتم بحياتهما وعلاقتهما ولكن هذا لم يحدث واتضح أنه يحب عمله أكثر منها.

وأشارت إلى أن زوجها يفتعل المشاكل كثيرًا بينهما دون أي داع، وكانت خلال العامين الماضيين تتحمله وتتحمل عصبيته، ولكنها يأست من محاولة تغييره ولذلك بدأت في اتخاذ موقف منه ورفض ما يفعله وطالبته بوضع حد لما يحدث وأن يهتم بها، ولكنها فوجئت به يتهمها بعد كل ما قدمته له بأنها لا تقدر ظروفه وأنها تتخلى عنه ولم تقف معه، وتطورت الأمور إلى مشاجرات كثيرة كان يعتدي فيها عليها ويضربها، ويهينها ودائمًا ما يمدح خطيبته السابقة، ويقول لها إنه نادم على الزواج منها، ويترك البيت لعدة أيام بحجة أنه غاضب ولذلك فهي تطلب الطلاق لتعرضها للضرر.

الكلمات المفتاحية

محكمة الاسرة قضايا الاسرة حالات الطلاق الطلاق في مصر اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 21 ساعة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ يوم

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

منذ ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. رد ناري من أحمد موسى بشأن اختيار "كيروش" مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ ساعة و نصف

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 10 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

إلزام الأب بـ"عقيقة" لأبنائه الثلاثة الأبرز.. أغرب 6 دعاوى بمحاكم الأسرة

"نجلاء" تطلب الخلع من زوجها: "طلباته كتيرة وغريبة.. دا عايزني أغسل رجله"

حكايات زوجات فقدن استقرارهم الأسري بسبب العنف الزوجي

زوجة تطلب الطلاق بسبب "الأهلي": ابني كان بيموت

حكايات من دفاتر المحاكم لزوجات اكتشفن أن أزواجهن إرهابيون

"البيت تحول لسجن".. زوجة لـ "القاضي": "ضربني وخطف بنتي عشان عايز فلوسي"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:14 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

07:03 م

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

06:16 م

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements