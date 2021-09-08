زوجة تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة: "بيحب شغله أكتر مني"

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر من زوجها، أمام محكمة الأسرة، مشددة على أنها لم تعد قادرة على تحمل العيش معه لأنه لا يهتم بها وأنه شخصية أنانية لا يهتم إلا بنفسه وعمله فقط، ولا يراعي أسرته ولكنه يعيش فقط من أجل عمله.



وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منذ سنتين وخلال هذين العامين لاحظت أن الاهتمام الأول في حياة زوجها هو عمله، وكان كل احاديثهما عن العمل ومشاكله في العمل مع زملائه، وظنت في البداية أن هذا الأمر مجرد أمر مؤقت لكي يثبت نفسه في عمله ولكي يستطيع أن يوفر لهما نفقات الحياة ولكن ظنها خاب فيه بعدما اكتشفت أنه يقدم العمل عليها وعلى حياتهما.



وأوضحت الزوجة أنها خلال هذه الفترة حاولت مساعدته في العمل خاصة انه عمل من المنزل لفترة طويلة بسبب الحجر الصحي، وكانت دائما تساعده من أجل التخفيف عليه ولكي تخف الضغوط عليه، ظنًا منها أنه عندما تخف الضغوط سوف يهتم بحياتهما وعلاقتهما ولكن هذا لم يحدث واتضح أنه يحب عمله أكثر منها.



وأشارت إلى أن زوجها يفتعل المشاكل كثيرًا بينهما دون أي داع، وكانت خلال العامين الماضيين تتحمله وتتحمل عصبيته، ولكنها يأست من محاولة تغييره ولذلك بدأت في اتخاذ موقف منه ورفض ما يفعله وطالبته بوضع حد لما يحدث وأن يهتم بها، ولكنها فوجئت به يتهمها بعد كل ما قدمته له بأنها لا تقدر ظروفه وأنها تتخلى عنه ولم تقف معه، وتطورت الأمور إلى مشاجرات كثيرة كان يعتدي فيها عليها ويضربها، ويهينها ودائمًا ما يمدح خطيبته السابقة، ويقول لها إنه نادم على الزواج منها، ويترك البيت لعدة أيام بحجة أنه غاضب ولذلك فهي تطلب الطلاق لتعرضها للضرر.



