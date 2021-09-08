"تويتر" يقدم ميزة جديدة لحظر السلوك المسيء تلقائيًا

كشف "تويتر" عن ميزة جديدة تسمى "وضعية الأمان" (Safety Mode)، تهدف إلى كبح السلوك المسيء عن طريق الحجب التلقائي لأي تغريدات غير مرغوب فيها وأشكال أخرى من المضايقات عبر الإنترنت. الميزة متاحة حاليًا لعدد قليل من المستخدمين.





وذكر في منشور مدونة لتويتر توضح الميزة الجديدة: “يمكن للتغريدات والإزعاجات الغير مرحب بها أن تعرقل المحادثات على "تويتر"، لذلك نقدم "وضعية الأمان"، وهي ميزة جديدة تهدف إلى تقليل التفاعلات التخريبية. بدءًا من اليوم، نحن بصدد طرح ميزة الأمان هذه لمجموعة تعليقات صغيرة على iOS وأندرويد و Twitter.com، بدءًا من الحسابات التي تم تمكين إعدادات اللغة الإنجليزية بها ".





عند تمكين ميزة "وضعية الأمان"، سيتم حظر الحسابات لفترة وجيزة لمدة سبعة أيام لاستخدام لغة مسيئة مثل الإهانات أو التعليقات البغيضة، وكذلك لإرسال إشارات متكررة أو غير مرغوب فيها.





بمجرد تشغيل الميزة، ستحلل أنظمة "تويتر" محتوى التغريدة، والعلاقة بين مؤلف التغريدة والرد عليها، وما إذا كان هناك احتمال لمشاركة سلبية. تنظر التكنولوجيا أيضًا في العلاقات؛ إذا كان المستخدم يتفاعل بانتظام مع هذه الحسابات أو يتابعها، فلن يقوم بحظرها تلقائيًا.





ومع ذلك، إذا قيمت تقنية "تويتر" أن التغريدات تحتوي على أي مواد مسيئة، فسيتم حظر مؤلفيها تلقائيًا في وقت قصير. هذا يعني، مؤقتًا، أنهم لن يكونوا قادرين على متابعتك أو مشاهدة تغريداتك أو حتى الاتصال بك باستخدام الرسائل المباشرة.





سيكون لدى المستخدمين خيار مراجعة تفاصيل التغريدات التي تم الإبلاغ عنها والحسابات المحظورة تلقائيًا من قائمة "وضعية الأمان" في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقون أيضًا إشعارًا يلخص هذه المعلومات قبل انتهاء كل فترة من فترات وضع الأمان.





ورغم ذلك، تقر منصة التواصل الاجتماعي بأن النظام ليس مثاليًا. وصرحت "تويتر": "لن نفهم ذلك دائمًا وقد نرتكب أخطاء، لذلك يمكن رؤية عمليات الحظر التلقائي في "وضعية الأمان" والتراجع عنها في أي وقت في الإعدادات. كما سنراقب بانتظام دقة أنظمة "وضعية الأمان" لدينا لإجراء تحسينات على قدرات الكشف لدينا ".





عملت "تويتر" مع شركاء مختلفين من "مجلس الثقة والأمان" أثناء تطوير الميزة الجديدة. هدفه الرئيسي هو حماية المستخدمين بشكل أفضل من خلال تقليل تكرار التعليقات البغيضة. في غضون ذلك، ستستمر في مراقبة كيفية عمل الميزة الجديدة وستضيف تحسينات على طول الطريق قبل طرح وضع الأمان لجميع مستخدميها.



