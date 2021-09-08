Advertisements

"تويتر" يقدم ميزة جديدة لحظر السلوك المسيء تلقائيًا

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
عبدالعزيز خلف
كشف "تويتر" عن ميزة جديدة تسمى "وضعية الأمان" (Safety Mode)، تهدف إلى كبح السلوك المسيء عن طريق الحجب التلقائي لأي تغريدات غير مرغوب فيها وأشكال أخرى من المضايقات عبر الإنترنت. الميزة متاحة حاليًا لعدد قليل من المستخدمين.

وذكر في منشور مدونة لتويتر توضح الميزة الجديدة: “يمكن للتغريدات والإزعاجات الغير مرحب بها أن تعرقل المحادثات على "تويتر"، لذلك نقدم "وضعية الأمان"، وهي ميزة جديدة تهدف إلى تقليل التفاعلات التخريبية. بدءًا من اليوم، نحن بصدد طرح ميزة الأمان هذه لمجموعة تعليقات صغيرة على iOS وأندرويد و Twitter.com، بدءًا من الحسابات التي تم تمكين إعدادات اللغة الإنجليزية بها ".

عند تمكين ميزة "وضعية الأمان"، سيتم حظر الحسابات لفترة وجيزة لمدة سبعة أيام لاستخدام لغة مسيئة مثل الإهانات أو التعليقات البغيضة، وكذلك لإرسال إشارات متكررة أو غير مرغوب فيها.

بمجرد تشغيل الميزة، ستحلل أنظمة "تويتر" محتوى التغريدة، والعلاقة بين مؤلف التغريدة والرد عليها، وما إذا كان هناك احتمال لمشاركة سلبية. تنظر التكنولوجيا أيضًا في العلاقات؛ إذا كان المستخدم يتفاعل بانتظام مع هذه الحسابات أو يتابعها، فلن يقوم بحظرها تلقائيًا.

ومع ذلك، إذا قيمت تقنية "تويتر" أن التغريدات تحتوي على أي مواد مسيئة، فسيتم حظر مؤلفيها تلقائيًا في وقت قصير. هذا يعني، مؤقتًا، أنهم لن يكونوا قادرين على متابعتك أو مشاهدة تغريداتك أو حتى الاتصال بك باستخدام الرسائل المباشرة.

سيكون لدى المستخدمين خيار مراجعة تفاصيل التغريدات التي تم الإبلاغ عنها والحسابات المحظورة تلقائيًا من قائمة "وضعية الأمان" في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقون أيضًا إشعارًا يلخص هذه المعلومات قبل انتهاء كل فترة من فترات وضع الأمان.

ورغم ذلك، تقر منصة التواصل الاجتماعي بأن النظام ليس مثاليًا. وصرحت "تويتر": "لن نفهم ذلك دائمًا وقد نرتكب أخطاء، لذلك يمكن رؤية عمليات الحظر التلقائي في "وضعية الأمان" والتراجع عنها في أي وقت في الإعدادات. كما سنراقب بانتظام دقة أنظمة "وضعية الأمان" لدينا لإجراء تحسينات على قدرات الكشف لدينا ".

عملت "تويتر" مع شركاء مختلفين من "مجلس الثقة والأمان" أثناء تطوير الميزة الجديدة. هدفه الرئيسي هو حماية المستخدمين بشكل أفضل من خلال تقليل تكرار التعليقات البغيضة. في غضون ذلك، ستستمر في مراقبة كيفية عمل الميزة الجديدة وستضيف تحسينات على طول الطريق قبل طرح وضع الأمان لجميع مستخدميها.

أصبحت المضايقات وغيرها من أشكال السلوك التعسفي على وسائل التواصل الاجتماعي مشكلة مزمنة، وتعمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي جاهدة للقضاء عليها لبعض الوقت الآن. في وقت سابق من هذا العام، طرحت "إنستغرام" أيضًا مجموعة ميزاته الخاصة التي تهدف إلى المساعدة في منع التنمر عبر الإنترنت.

أخبار تهمك

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

منذ أقل من ساعة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ حوالي 21 ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. رد ناري من أحمد موسى بشأن اختيار "كيروش" مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ ساعة و نصف

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الصفقة السادسة.. الأهلي يسعى لضم صفقة مدوية جديدة

منذ يوم

مؤشر قوي يقرب الزمالك من الحصول على توقيع قائد المنتخب المصري

منذ حوالي 10 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:14 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

07:03 م

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

06:16 م

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

08:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements