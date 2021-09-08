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خبيرة: موضة السبعينات عادت مرة أخرى في 2021 (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
قالت ريهام عناني، الفاشون بلوجر، إن هناك امكانية لارتداء الملابس الجيدة بأسعار معقولة، وفي حال الرغبة بشراء ملابس برندات.من الممكن اختار وقت التخفيضات، وشراء الملابس المخفضة

وتابعت "عناني"، خلال حوارها مع الإعلاميات بدرية طلبة، وهند رضا، وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة إيه"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الأربعاء، أن البعض لا يقوم بشراء الملابس في نهاية الموسم بسبب الخوف من انتهاء الموضة، معقبة:" أيه المشكلة لما أرتدي ملابس مش على الموضة، بس شكلها حلو".

وأشارت إلى أن الموضة القديمة تعود مرة أخرى، وهذا واضح من عودة موضة السبعينات خلال الفترة الحالية مرة أخرى، معقبة ":الموضة القديمة بترجع عشان بيكون شكلها حلو.

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