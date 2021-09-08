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السودان يوقع اتفاقية مع الجانب الأمريكي لتعزيز أجهزة تنفيذ القانون

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
أ ش أ
 وقعت وزارة الداخلية السودانية، اليوم الأربعاء، اتفاقية مع الجانب الأمريكي لتعزيز تنفيذ القانون والعدالة الجنائية.

ووقع عن الجانب السوداني الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ وزير الداخلية، وعن الجانب الأمريكي براين شوكان القائم بالأعمال الأمريكي في الخرطوم، بحضور الفريق شرطة الصادق علي إبراهيم مدير عام قوات الشرطة بالإنابة.

وقال الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، إن توقيع الاتفاقية هدفه تحقيق الأمن وصون كرامة وحقوق المواطن السوداني، مشيرا إلى حرص وزارة الداخلية على توقيع اتفاقيات وشراكات متعددة مع الدول المتقدمة وخصوصا مع الحكومة الأمريكية للاستفادة من خبراتها التراكمية في هذا المجال من أجل إنفاذ القانون والنهوض بمقدرات الشرطة السودانية.

من جانبه، قال شوكان إن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم الشرطة السودانية عبر توفير جميع الموارد التي تساهم في توفير الحماية المدنية وتعزيز أجهزة تنفيذ القانون، موضحا أنها تتيح تقديم جميع المعينات اللازمة للشرطة السودانية في مجالات التحري والتدريب المتقدم للإسهام في حماية المجتمعات وتقديم الخدمات الأمنية الشاملة لتحقيق الأمن والطمأنينة بالسودان.

وذكر المكتب الصحفي للشرطة السودانية، أن هذه الاتفاقية تدعم عملية التحول الديمقراطي بالسودان والمساعدة في بناء أجهزة الدولة بصفة عامة والشرطة السودانية على وجه الخصوص من أجل تحقيق الأمن والحفاظ علي حقوق الإنسان وتأمين التحول الديمقراطي وحماية المدنيين.

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