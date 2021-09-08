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6 فرق تتنافس على بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

تنطلق غداً منافسات المرحلة النهائية من بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة للسيدات، التي تقام على مدار 4 أيام في صالة جامعة الأميرة نورة بالرياض، وسط مشاركة 6 فرق قسمت إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى فرق فينيكس، وبلوجايز1 ، وأكاديمية القمم، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق النصر، وبلوكيكرز، وأكاديمية الاتفاق.

وسيجمع اللقاء الافتتاحي للمجموعة الأولى فريقي فينيكس وبلوجايز 1 عند الساعة (3:30) عصرًا، فيما يلتقي النصر بأكاديمية الاتفاق عند الساعة (6:30)مساءً في أول لقاءات المجموعة الثانية.

يذكر أن صاحب المركز الأول في كل مجموعة يتأهل مباشرة للمباراة النهائية من بطولة المملكة المفتوحة للكرة الطائرة، حيث تعد هذه المرحلة الأخيرة للبطولة بعد ختام تصفيات المناطق التي شهدت مشاركة 14 فريقا على مستوى المملكة، تأهل منها 6 فرق للمرحلة النهائية.

الكلمات المفتاحية

المملكة الكرة الطائرة للسيدات

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