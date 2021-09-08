بمشاركة الصفقات الجديدة.. الأهلي يعود للمران الجماعي إستعدادًا للسوبر المصري

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والعائدون من الإعارة في التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.





وشارك في التدريبات الجماعية كل من: كريم فؤاد وحسام حسن وبيرسي تاو المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق والثنائي عمار حمدي وأحمد عبد القادر العائدين من الإعارة.





وحرص لاعبو الأهلي على استقبال زملائهم الجدد في صفوف الفريق والترحيب بهم قبل انطلاق المران.





واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.





وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، أعقبه محاضرة نظرية لمدة ١٥ دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.





وبعد ذلك قاد كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق فقرات بدنية متنوعة للاعبين، وذلك ضمن بداية فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس مصر وبطولة السوبر المصري.





وبدأ الأهلي استعداداته اليوم للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.





ويستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.