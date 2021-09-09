Advertisements

في ذكرى عيدهم الـ69.. كيف انتصرت مصر للفلاحين؟

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 06:17 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
يُعد يوم التاسع من سبتمبر، أحد الأيام الخالدة في ذاكرة ووجدان الكثير من المصريين، كونه يومًا تاريخيًا يذخر بالكثير من الأحداث التي يجري الاحتفال بها في كل عام، وفي مقدمتها عيد الفلاح.

ويحتفل الفلاحون في جميع أنحاء مصر، يوم الخميس، 9 سبتمبر 2021، بالعيد التاسع والستين للفلاح المصري.

وتأتي احتفالات هذا العام في وقت يشهد فيه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي طفرةً هائلةً، لا سيما بعد اهتمام الحكومة بالفلاح المصري، وبقطاع الزراعة.

لماذا يوم التاسع من سبتمبر؟
ويرجع السبب وراء اختيار يوم التاسع من سبتمبر للاحتفال بعيد الفلاح، لكونه اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952، عقب قيام ثورة 23 يوليو.

كما يتواكب عيد الفلاح أيضًا مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي، أمام الخديوي توفيق، في عام 1881، حينما قال جملته الشهيرة: "لقد خلقنا الله أحرارًا ولم يخلقنا تراثًا أو عقارًا، فوالله الذي لا إله إلا هو لن نُورث ولن نُستعبد بعد اليوم".

قانون الإصلاح الزراعي
صدر قانون الإصلاح الزراعي، يوم 9 سبتمبر عام 1952، في عهد الرئيس محمد نجيب، وطبقه جمال عبد الناصر.

وجاء القانون بهدف تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

وينص القانون على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين.

وصدرت تعديلات متتالية حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من 200 فدان إلى 50 فدانًا للملاك القدامى.

وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعي الأول والثاني، وأنشأت جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم، وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأُجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أُجراء إلى ملاك.

عبد الناصر يسلم الفلاحين باكورة عقود الملكية
وتنفيذا لقانون الإصلاح الزراعي الصادر في عهد الرئيس الراحل محمد نجيب، بدأ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تسليم عقود ملكية الأراضي على الفلاحين الأُجراء، ليصبحوا مُلاّكًا.

وكان أول من تسلم عقد ملكية 5 أفدنة من أراضي الإصلاح الزراعي، فلاح من قرية بهوت في محافظة الدقهلية، يدعى محمد البهوتي، ثم تلاه الفلاح الثاني الذي تسلم عقد ملكية أرضه، وهو بدر الشربيني، من قرية بهوت أيضًا.

وبلغ ما تم توزيعه على الفلاحين من أرض تابعة للإصلاح الزراعي 700 ألف فدان في الوادي والدلتا، من بين 5 ملايين فدان كانت تزرعها مصر في ذلك الوقت.

الكلمات المفتاحية

مصر قانون الإصلاح الزراعي الزعيم أحمد عرابي

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. حسين لبيب يحسم موقفه من انتخابات الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفاجئ حسين الشحات بوعد جديد

منذ يوم

النقاز يفاجئ الزمالك بشروط مثيرة للتنازل عن قضاياه في الفيفا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الله السعيد يفاجئ بيراميدز والزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 399 إصابة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 13 ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. عبد الله السعيد يتنازل عن مستحقاته من أجل الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم الأهلي يحسم موقفه النهائي من الرحيل إلى المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حكايات اليوم.. أبراطرة قسطنطين يستولون على عرش روما .. وقيام الثورة العرابية

في ذكراها الـ 67.. كيف انتصرت ثورة 23 يوليو للفلاحين والطبقة المهمشة؟

حكايات اليوم.. عيد الفلاح.. وقيام الثورة العرابية

نقيب الفلاحين: المزارع المصري حصل على العديد من الامتيازات في عهد "السيسي"

البحوث الزراعية: لم تحدث أي فجوات لأي محاصيل وهناك استقرار في الأسعار

د. نصار عبدالله يكتب: أيلول الأسود

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:29 ص

عاجل - الأهلي يفاجئ موسيماني عقب العودة للتدريبات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

10:31 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

بالأسماء.. الأهلي يستقر على قائمة الراحلين

05:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements