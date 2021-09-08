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تعرف على طرق تقليل الاغتراب 2021 عبر موقع التنسيق

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 09:36 م
تقليل الاغتراب 2021
تقليل الاغتراب 2021
تقليل الاغتراب 2021 ، مع انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة 2021، جاء الاهتمام حول كيفية التحويل من جامعة لأخرى وتقريب المسافات.

تقليل الاغتراب 2021

وبدأ تلقي طلبات تقليل الاغتراب 2021 من اليوم الأربعاء، الموافق 8 سبتمبر 2021، ويستمر التقديم حتى الأحد المقبل من الشهر نفسه، للمرحلتين الأولى والثانية.

البحث عن تقليل الاغتراب 2021

وشغل تقليل الاغتراب 2021 الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، الراغبين في إجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، في حدود النسبة المُقررة بـ10%.

طرق تقليل الاغتراب 2021

وزاد بحث طلاب المرحلتين الأولى والثانية عن طرق وخطوات تقليل الاغتراب 2021 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لتشغل بال الكثيرين وتتصدر الاهتمامات.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية طرق تقليل الاغتراب 2021 لطلاب الثانوية العامة عبر الموقع التنسيق الإلكتروني في السطور التالية:

طرق تقليل الاغتراب 2021

دخول الراغب في تقليل الاغتراب 2021 إلى موقع التنسيق الإلكتروني بالضغط "هنـــــــــــــا".

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

الضغط على خدمة تقليل الاغتراب 2021.

تحديد نوع الشهادة الحاصل عليها.

إدخال البيانات الخاصة بطالب تقليل الاغتراب 2021 .

تسجيل رقم الجلوس والرقم السري، ويفضل إدخال الرقم السري من خلال أزرار الأرقام الموضحة على الشاشة، بدلا من لوحة المفاتيح.

إدخال الرقم التأكيدي والضغط على زر الخطوة التالية.

اختيار قائمة جديدة.

اختيار تقليل الاغتراب 2021 "مناظر أو غير مناظر أو معاهد".

كتابة التخصص.
مراجعة البيانات من خلال إدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم اختيار "تسجيل".

الكلمات المفتاحية

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