أمطار خفيفة على بعض المناطق.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تواصل درجات الحرارة الاستقرار، عند القيم التي وصلت إليها بعد موجة حارة قد شهدتها البلاد، تلاها تحسن نسبي في الأحوال الجوية.





وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها اليومي بشأن حالة الطقس، إن أجواء حارة تشهدها القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





ووفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع مجددا خلال الأيام المقبلة، بعد مرور أسبوع من بداية التحسن النسبي في الأحوال الجوية.





وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم الخميس، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.





وتتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة، بنسبة 30% إلى 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا (السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ)، على فترات متقطعة.





وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الخميس 9 سبتمبر 2021، وحتى يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





يسود طقس حار رطب نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.





وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.





كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا.





وتكون حالة الطقس على مدار يومي الخميس والجمعة على النحو التالي:





يوم الخميس 9 سبتمبر 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% إلى 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الغربية وشمال الدلتا (السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ)، على فترات متقطعة.





يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، ومطروح، والعلمين) قد تمتد إلى الإسكندرية، على فترات متقطعة.





ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:





يوم الخميس 9 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.





يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.





يوم السبت 11 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة.





يوم الأحد 12 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة.





يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة.





يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة.





بيان بنسب الرطوبة

أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 85% إلى 87%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 88% إلى 90%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 40% إلى 50%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.



