بهذه الطريقة.. معتصم النهار يروج لمسلسله صالون زهرة

روج الفنان معصتم النهار لمسلسه "الون زهره"، بنشر صورة له من المسلسل، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "النهار" على الصورة قائلًا:" اليوم في حلقتين حلوين ومميزين من مسلسل صالون زهرة الساعة 12 ليلًا بكونو الحلقتين موجودين على منصة شاهد VIP رح تضحكو كتير اليوم".



والجدير بالذكر أنّ "صالون زهرة" مؤلف من 15 حلقة، وهو من كتابة ندين جابر، ومن إخراج جو بو عيد. ويقوم بأدوار البطولة إلى جانب نجيم والنهار مجموعة من النجوم أبرزهم: طوني عيسى، كارول عبود، نقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال، لين غرّة وغيرهم.