وزيرة الهجرة: الجمهورية الجديدة تعتني بأبناء الوطن داخل وخارج مصر(فيديو)

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل تواصلها مع المواطن المصري أحمد توفيق، والد المواطن المقيم بالإمارات كريم أحمد توفيق، والمصاب بسكتة دماغية والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى، فور استغاثته، لطمأنته والتأكيد له أنها تتابع عن كثب حالة نجله، حيث تم التنسيق لعودة غدًا لاسكمال علاجه بإحدى المستشفيات بمصر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقالت "مكرم"، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الأربعاء،: "والد كريم كان قد قدّم استغاثة للسيد الرئيس يطلب منه عودة نجله مرة أخرى لمصر والتكفل بعلاجه، وكريم شاب مصري 33 عاما، ويعمل بشغلانة بسيطة في دبي، وحصله ظروف صحية منذ عاما أدت أن يلازم المستشفى وأدت لمضاعفات كثيرة جدا".



أضافت: "بعد الاستغاثة بالرئيس، قام سيادته بتكليفي بالتواصل معه حتى يتم مساعدته ونعيده لمصر، كريم لا يتحرك تماما من السرير، وكان في مشكلة في نقله لأن ذلك يتطلب بعض الإجراءات لحجز الطائرة والسرير الخاص، لذا كنت على تواصل مع مكتب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، وأوجه له الشكر على استجابته الكريمة وتعاونه الصادق وإصراره على تكفله بعملية النقل من الإمارات لمصر".



أوضحت أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية في مصر، حيث تم التواصل مع وزارة الطيران المدني، لحجز الطائرة والتمكن من السفر بسرير مجهز بصحة الطاقم الطبي، كما تم التواصل مع وزارة التعليم العالي، لاستكمال علاج الشاب بمستشفى عين شمس التخصصي، فور عودته إلى مصر، وقد وتم إرسال التقرير الطبي الخاص بالحالة للوزارة للاطلاع عليه، كما تم ربط المستشفى المعالج بالإمارات بمستشفي عين شمس التخصصي حول الحالة الطبية للمواطن المصري وما تحتاجه حالته من أساليب علاج.



أشارت إلى أن "كريم" سيتم استقباله بمطار القاهرة في مساء الغد، وستنقله طائرة الإسعاف إلى المستشفى، مشددّة على أن مفهوم الجمهورية الجديدة أن تعتني بأبناء الوطن سواء في الداخل أو الخارج وهذا ما كنا نحلم به، مشيرة إلى أن مبادرات السيد الرئيس تؤكد على أهمية المواطن المصري بالنسبة لدولته وسط كل هذه التحديات التي تواجهها الدولة.

