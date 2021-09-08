والد ضحية حادث الدهس بأسيوط: كنت متأكد من استجابة الرئيس لحالة بنتي

كشف هشام حسن، والد الطالبة منه الله ضحية حادث الدهس بسيارة نقل بأسيوط، آخر تطورات الحالة الصحية لابنته عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقلها من مستشفى أسيوط الجامعي إلى مستشفى الجلاء العسكري.



وقال "حسن" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن استجابة الرئيس السيسي لحالة منة ليست حافز لمنة فقط ولكن حافز لكل المصريين.



وأضاف "وأنا برسل الاستغاثة للرئيس السيسي، كنت عارف ومتأكد أن الرئيسي السيسي هيستجيب لرغباتنا، وحسيت في المستشفى أن منة بنت الرئيس فعلًا من حجم الاهتمام والرعاية، وربنا يبارك فيه وفي صحته"



