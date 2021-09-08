وزير الخارجية الكويتي يلتقي بمسؤول أممي في القاهرة









التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم, بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، على هامش أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تنعقد أعمالها بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

واستعرض لازاريني جهود وكالة للأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وعملها الإنساني في تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين حول العالم.