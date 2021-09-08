إبراهيم عيسى: الديمقراطية حلال ولا حرام.. هذا ما يشغل التيار الإسلامي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التيار الإسلامي دائمًا يكفر الديمقراطية، ويعتبر الأصل في الحكم هي الشريعة والخلافة، وأنه يسعى دائمًا لاستبدال كلمة الديمقراطية بالشورى.



وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مفهوم الإسلام السياسي يؤكد أن الشورى غير ملزمة للحاكم، قائلًا:" في فكر الإسلام السياسي الحاكم يستشير لكن يعمل اللي هو عايزة في غير الأمور المنصوص عليها وكل الأمور المنصوص عليها يمكن الاستشارة فيها أيضًا".



وتابع ان المجتمع نشأ على أشخاص يصُبون في أذان الأجيال بالجوامع والتليفزيون والمدارس والقهاوي فكرة الشريعة والخلافة"، مستطردًا:" لن تجد منهم من يدعو إلى الديمقراطية أو الانتخابات ويرددون أن الديمقراطية حرام".



وذكر أن أكبر جدل دائر بين التيارات الإسلامية منذ تأسيس حسن البنا لجماعة الإخوان، هو الديمقراطية حلال ولا حرام والأحزاب حلال ولا حرم، قائلًا: "دا كل اللي شاغلهم ما فيش غير كدا".