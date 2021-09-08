ماهر همام منتقدًا الجهاز المعاون للمنتخب: "اللي أخد فرصته وأخفق ميخدهاش تاني"

علق الكابتن ماهر همام، نجم نادي الأهلي السابق، على اختيار عصام الحضري، والكابتن ضياء السيد، والكابتن محمد شوقي ضمن الفريق المعاون لمدرب المنتخب الجديد، قائلًا: " مع احترامي لزملائي، لكن لدي تحفظات كبيرة جدًا على هذه الاسماء، اللي اخد فرصة ما يخدهاش تاني".



وتابع "همام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن اختيار المدير الفني للمنتخب يجب أن يخضع للعديد من المعايير من قبل لجنة فنية معنية بهذا الامر، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من الكوادر القادرة على تقييم أفضل مدير فني للمنتخب.



ولفت إلى أن مساعدي كارلوس كيروش مدير فني للمنتخب يجب أن يكونوا أجانب، معقبًا: "مع احترامي للمصريين، المساعدين هما اللي هيقوموا بالشغل"

