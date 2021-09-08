عقب اعتزالها.. معلومات لا تفوتك عن الفنانة ليلى طاهر

ليلى طاهر ، واحدة من ألمع نجوم زمن الفن الجميل، والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية السينمائية والدرامية التي أثرت الحياة الفنية المصرية، واستحقت أن تكون أحد أبطال المنظومة.





ليلى طاهر





وتصدرت النجمة ليلى طاهر اليوم الأربعاء الموافق الـ8 من سبتمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلانها اعتزال الفن رسميا.





غياب ليلى طاهر





وابتعدت الفنانة ليلى طاهر عن الأنظار والأضواء والشهرة منذ سنوات طويلة امتدت لـ7، عللت ذلك برغبتها في التفرغ لحياتها الأسرية.





وترصد بوابة الفجر لمتابعيها الكرام أبرز المحطات في حياة الفنانة ليلى طاهر بالسطور التالية:





نشأة وميلاد ليلى طاهر





ولدت ليلى طاهر – شيرويت مصطفى إبراهيم- في الـ13 من مارس 1942، من أصول تركية، وعرف عنها شغفها الفني الكبير، رغم أنها حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية.





ليلى طاهر والفن





أحبت ليلى طاهر الفن لتقرر الالتحاق بالأعمال الفنية من خلال التلفزيون، ليكتشفها المخرج رمسيس نجيب واختار لها اسم بطلة من بطلات روايات إحسان عبدالقدوس، فاختارت اسم ليلى.





انطلاقة ليلى طاهر





انطلقت ليلى طاهر في عالم الفن من خلال فيلم "أبو حديد"، والذي قامت ببطولته مع الفنان الراحل فريد شوقي وقدم للسينما عام 1958، إلا أنها استمرت في العمل كمذيعة برامج منوعات.





ليلى طاهر مذيعة في التلفزيون





قدمت ليلى طاهر برنامجا للمنوعات عبر التلفزيون المصري الذي بقيت به حتى عام 1960 قبل أن تقرر أن تنهي مسيرتها داخله، لتتوجه إلى عالم الفن لتشبع شغفها.





حياة ليلى طاهر الشخصية





تزوجت ليلى طاهر 6 مرات، أولها كانت في سن الـ18 من رجل الأعمال محمد الشربيني وأنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، وبعد انفصالها عنه تزوجت المخرج حسين فوزي، ثم انفصلت عنه وتزوجت الصحفي نبيل عصمت.





زواج ليلى طاهر ويوسف شعبان





أحبت ليلى طاهر الفنان يوسف شعبان وتزوجته لمدة 4 سنوات، وجاءت الزيجة الخامسة من الموسيقار خالد الأمير، وبعد 10 سنوات انفصلت عنه وتزوجت شخص من خارج الوسط الفني.





ليلى طاهر في الناصر صلاح الدين





قدمت النجمة ليلى طاهر العديد من الأفلام، التي بقيت في ذاكرة السنما المصرية والعربية وعلى رأسها "الناصر صلاح الدين"، الذي قام ببطولته فارس السنما أحمد مظهر.





أفلام ليلى طاهر





شاركت ليلى طاهر في العديد من الأعمال السينمائية منها "لا تدمرني معك، و"عفوًا أيها القانون"، و"الاحتياط واجب"، و"المدمن" مع النجم أحمد ذكي، وحكمت المحكمة، وعاصفة من الدموع، وليالي ياسمين، وتضحك الأقدار، و"الطاووس"، وقطة على نار، و"زمان يا حب"، مع الموسيقار فريد الأطرش.





جوائز وتكريم ليلى طاهر





نالت الفنانة ليلى طاهر العديد من الجوائز، آخرها درع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2017، وجائزة الريادة السينمائية من المهرجان الكاثوليكي عام 2018، إلى جانب تكريمها الأخير في الدورة الثانية لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، فبراير 2018.



