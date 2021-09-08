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الطاقة الشمسية قد تولد 40% من الكهرباء في أمريكا بحلول 2035

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر

نشرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء 8 سبتمبر تقريرا يظهر أن الولايات المتحدة قد تحصل على 40% من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035 في ارتفاع كبير عن حصة الطاقة الشمسية الحالية في توليد الكهرباء.

وتشرح دراسة معنية بمستقبل الطاقة الشمسية كيف يمكن لهذا النوع أن يساعد في تنقية شبكة الكهرباء الأميركية من الوسائل التي تستخدم الفحم والوقود الأحفوري وبالتالي تساهم في تحقيق هدف إدارة بايدن بالقضاء على الانبعاثات الضارة من قطاع الكهرباء بحلول عام 2035.

وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم في بيان "الدراسة تسلط الضوء على حقيقة أن الطاقة الشمسية، أرخص وأنظف وأسرع مصادر الطاقة نموا ويمكن أن تنتج كهرباء كافية لكل المنازل في الولايات المتحدة بحلول عام 2035 وتوظف ما يصل إلى 1.5 مليون شخص في هذا المجال".

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