Advertisements

انتقال النيابة لموقع عقار شبرا المنهار ونقل جثة المحامي لمستشفى ناصر

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
انتقلت النيابة العامة بقسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لمكان حادث عقار شبرا المنهار، لبدء التحقيق في الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.

فيما تبين أن الجثة التي جرى انتشالها من تحت الأنقاض، هي للمحامي علاء الدين محمد عبدالرحيم بيومي دبش 63 عامًا، محامي وصاحب مكتب محاماة بالعقار والمعروف بعقار اللوكس، وجار البحث عن ضحايا آخرين، وتشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدى تاثير انهيار العقار عليها.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.

وأكد مصدر مسئول داخل حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية البحث عن 3 أشخاص داخل المنزل المنهار بالمدينة، وتكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ من جهودها لاستخراجهم من تحت الأنقاض وحطام المنزل.

وانهار منذ قليل منزل مكون من 4 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وأفاد عدد من شهود العيان بوجود عدد من السكان داخل المنزل أثناء انهياره.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود انهيار منزل فى شبرا الخيمه بجوار مطافي شبرا في عمارة تدعي عمارة اللوكس

الكلمات المفتاحية

شبرا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. نيولوك نجم الأهلي الجديد في أول ظهور بمران الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

سيد عبد الحفيظ: الأهلي الأفضل إفريقياً.. وهذا موقفنا من عودة السعيد ورمضان وإكرامي

منذ ثلث ساعة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. رد ناري من أحمد موسى بشأن اختيار "كيروش" مديرا فنيا لمنتخب مصر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم صفقة البروفيسور

منذ يوم

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بيريز يعلق على ثاني صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعة الا ربع

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:31 م

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

شاهد.. نيولوك نجم الأهلي الجديد في أول ظهور بمران الفريق

09:56 م

بيريز يعلق على ثاني صفقات ريال مدريد الصيفية

10:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements