انتقال النيابة لموقع عقار شبرا المنهار ونقل جثة المحامي لمستشفى ناصر

انتقلت النيابة العامة بقسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها، لمكان حادث عقار شبرا المنهار، لبدء التحقيق في الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.





فيما تبين أن الجثة التي جرى انتشالها من تحت الأنقاض، هي للمحامي علاء الدين محمد عبدالرحيم بيومي دبش 63 عامًا، محامي وصاحب مكتب محاماة بالعقار والمعروف بعقار اللوكس، وجار البحث عن ضحايا آخرين، وتشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدى تاثير انهيار العقار عليها.





وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.





فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.





وأكد مصدر مسئول داخل حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية البحث عن 3 أشخاص داخل المنزل المنهار بالمدينة، وتكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ من جهودها لاستخراجهم من تحت الأنقاض وحطام المنزل.





وانهار منذ قليل منزل مكون من 4 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وأفاد عدد من شهود العيان بوجود عدد من السكان داخل المنزل أثناء انهياره.



