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رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

رد الكابتن عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، على الجدل المثار مع الزمالك حول لقب نادي القرن.

 

وأوضح عبدالحفيظ خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الفريق المنافس يزرع في النفوس الأجيال القادمة أن لقب نادي القرن حقه على غير الحقيقة، مضيفا أن لقب نادي القرن يُحتسب بالنقاط على غرار مجموع المباريات بين الأهلي والزمالك في الدوري المنصرم الذي وصل لأربع نقاط على سبيل المثال.

وأشار سيد عبدالحفيظ إلى أن الأهلي حصل على بطولة الدوري خلال أعوام من 1993 إلى 2000، مضيفا أنه كان من المفترض أن يذهب النادي الأهلي إلى دوري أبطال أفريقيا لكنه اعتذر.

ولفت إلى أن النادي الزمالك حصل على دوري الأبطال خلال عامي 1994 و1996 بسبب عدم مشاركة الأهلي ومشاركة الزمالك كبديل.

وتسائل مدير الكرة بالفريق الأول: «كيف يكون الأهلي متحكما في الاتحاد الأفريقي وحصل على لقب نادي القرن عن طريقة المجاملة والزمالك حصل على بطولتي 96 و94؟».

وأكد عبدالحفيظ أنه هنأ نادي الزمالك بالفوز ببطولة الدوري، مضيفا أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حضر كلمة تهنئة للنادي الزمالك لكنه تراجع على وقع توجيه إهانات وسباب للشياطين الحمر والجماهير.

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