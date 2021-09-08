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بيريز يعلق على ثاني صفقات ريال مدريد الصيفية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
وكالات
رحب رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، باللاعب الفرنسي إدواردو كامافينغا، آخر صفقات النادي "الملكي"، مؤكداً أنه "منذ الطفولة بذل جهداً لارتداء قميص" الفريق المدريدي، وأن رغبته في "الدفاع عن هذا الدرع" كانت لها دوراً حاسماً في إتمام انتقاله.

وقال بيريز لدى تقديمه الفرنسي الشاب (18 عاماً)، المولود في أنغولا من أصل كونغولي ويحمل الجنسية الفرنسية، إنه "كان يحلم باللعب في سانتياغو برنابيو، تابعنا مهاراته منذ عامين على الرغم من صغر سنه".

وأضاف: "سنرحب باللاعب الشاب الذي أعتقد أنه سيظهر موهبته داخل وخارج الملعب، ورغبته في التحسن للأفضل، سيستقبل ريال مدريد بترحاب وصول هذا اللاعب، برفقة عائلته، الذي بذل كل ما في وسعه لتحقيق أحد الأحلام العظيمة".

وتابع: "عزيزي إدواردو، أنت الآن لاعب في ريال مدريد وهو يوم لن تنساه أبداً، آمل أن تكون مسيرة مليئة بالانتصارات".

واستطرد: "أخيراً، سنكون معاً مجدداً يوم الأحد مع بعض مشجعينا، إنه أمر رائع يأتي بعد هذه الأشهر الغريبة".

ومن جانبه، صرح كامافينغا بقوله: "أنا فخور للغاية بالدفاع عن هذا الدرع، أشكر الرئيس وجميع أفراد عائلتي، إذا ما أخبرني شخص ما قبل بضع سنوات أنني سأكون هنا، لما كنت أصدقه، هلا مدريد!".

ووصل كامافينغا إلى مدريد بعد خوضه مباراتين مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً، أمام مقدونيا الشمالية وجزر فارو، ووقع على عقد لمدة ستة مواسم مع ريال مدريد ويمتد حتى 30 يونيو (حزيران) 2027.

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