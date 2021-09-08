توقعات بعودة الطلب على النفط إلى طبيعته وتسجيل فائض متواضع في 2022

ذكر بنك الاستثمار الفرنسي سوسيتيه جنرال الأربعاء 8 سبتمبر أنه يتوقع أن يعود الطلب على النفط إلى طبيعته في 2022، بيد أن السوق ربما تسجل فائضا محدودا للإمدادات.





وقال البنك في مذكرة إن الطلب على النفط "ما زال على مسار العودة إلى الوضع الطبيعي" ومن المتوقع أن يبلغ 99.3 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022، وأن يتعافى إلى مستويات ما قبل كورونا والتي تبلغ نحو 100 مليون برميل يوميا، عند 101.4 مليون برميل يوميا بحلول الربع الثالث.





وتابع أن التوصل إلى اتفاق نووي مرجح بين الولايات المتحدة وإيران بحلول نوفمبر المقبل، مما قد يجلب المزيد من النفط الإيراني إلى السوق، قد يشجع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاءها، أو أوبك+ على تعديل الإنتاج.





ويتوقع البنك أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 70 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2021 و67.5 دولار بحلول الربع الأول من 2022.





وارتفع النفط ما يزيد عن 1% فيما بلغ سعر خام برنت القياسي 72.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 1340 بتوقيت غرينتش، إذ تستأنف شركات الطاقة في خليج المكسيك الإنتاج بوتيرة بطيئة بعد الإعصار أيدا.





ومن المتوقع أن يتعافى الطلب الأميركي على النفط إلى 20.3 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021 وأن يزيد إلى 21.6 مليون برميل يوميا بحلول أغسطس 2022 مقابل 18.8 مليون برميل يوميا في يناير 2021.





وقال البنك إن استهلاك أوروبا من النفط قد يبلغ 13.2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021، "مقتربا من المستويات الطبيعية" بينما ربما ينمو الطلب الصيني "بوتيرة معقولة، ليرتفع من 14.7 مليون برميل يوميا في مستهل 2021 إلى 15.3 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021".





وقد يعود الطلب الهندي، الذي تلقى "ضربة كبيرة" في مايو الماضي إلى الوضع الطبيعي، فيما سيبلغ الطلب 5.1 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2021 وأكثر، إلى 5.2 مليون برميل يوميا بحلول نهاية 2022.





وقال البنك "لذا، بحسب تقديراتنا، سيستغرق ارتفاع الطلب إلى مستوى ما قبل كوفيد قرابة 2.5 عام"، لكن الطلب على وقود الطائرات "سيظل مشكلة على الرغم من أنه يُظهر مؤشرات على العودة إلى الوضع الطبيعي".