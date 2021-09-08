تفاصيل خطة علاج مرضى ضمور العضلات فوق سن العامين

قال هاني طاهر، عضو اللجنة العليا لعلاج ضمور العضلات بوزارة الصحة، إن إجمالي ما تم حقنهم من الأطفال الأقل من سنتين لعلاج ضمور العضلات وصل إلى 24 حالة، مشيرًا إلى أنه مع نهاية الأسبوع ستصل عدد الحالات إلى 30 حالة.



وأضاف "طاهر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أنه بدأت تظهر مؤشرات جيدة بعد حقن هؤلاء الأطفال.



وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون جديد من أجل علاج الأطفال فوق سن العامين، موضحًا أن هناك 135 حالة مسجلة بالفعل.



وأوضح أن أولوية تلقي هذه الحالات للعلاج حسب شدة الحالة ومدى تأثيرها ومدى تنفسه وحركته حسب الأشد ضررًا، مناشدًا من الحالات التوصل لأقرب عيادة للضمور إلى 24 عيادة المنتشرة على مستوى الجمهورية ليتم فحص الحالة الفحص المعملي أو الجيني ورفع التقرير الخاص به للجنة العليا.