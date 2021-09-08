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حفل أم كلثوم.. "سيرة الحب" مرسي جميل اشترط عليها ألا تغير فيها أية كلمة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

يذاع الأن على قناة روتانا كلاسيك، أغنية من أهم الأغنيات العاطفية التي تغنت بها سيدة الغناء العربي أم كلثوم رائعة "سيرة الحب" كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي.

وفي إحدى اللقاءات الإذاعية النادرة تحدث الشاعر مرسي جميل عزيز عن أغنية "سيرة الحب" التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم في عام 1964 ولحنها بليغ حمدي، قائلا: "لقائي بأم كلثوم كان عجيب للغاية، بعد كتابتي لعدد من الأغنيات طلبت مقابلتي ولكنني هربت من أول لقاء بيننا، ثم رشحني لها الملحن محمد الموجي، فطلبتني أم كلثوم مرة أخرى، وبعد عدة جلسات للعمل هربت مرة أخرى".

وأضاف: "أم كلثوم قالت لي أنت عيان عايزين نوديك لدكتور أمراض نفسية، إزاي تقعد معايا مرتين وتهرب"، وعرض عليها مرسي جميل عزيز، 3 مطالع للأغنية لتختار منهم واحدة تغنيها فأعجبت بالثلاثة وطلبت أن تغنيها جميعًا، فظن "عزيز" أنها تجامله فطلب أن تختار أيا منهم ليبدأوا بها فتركت أم كلثوم له الاختيار، فاختار "عزيز" "طول عمري بخاف من الحب وسيرة الحب"، وفي البداية كان المرشح لوضع لحن الأغنية محمد الموجي إلا أنه حدثت خلافات بينه وبين أم كلثوم فلحنها بليغ حمدي.

فى حوار أجراه حسين قدرى مع الملحن الكبير الراحل بليغ حمدى قال "قدرى" إن مرسى جميل عزيز حين طلبت منه أم كلثوم أن يكتب لها أغنية "سيرة الحب" اشترط ألا يمد أحد يده في كلام الأغنية بأي تعديل لا الملحن ولا أم كلثوم نفسها، وقد كانت أم كلثوم معروفا عنها هذه المسألة أنها تتدخل بالتعديل في كلام أغنياتها.

وأجاب بليغ حمدى إذا كان مرسى جميل عزيز قال كده فمحتمل أن يكون هذا الكلام قد حدث بينه وبين أم كلثوم شخصيًا، وقد أعطتني أم كلثوم كلام أغنية "سيرة الحب" ولحنته دون أن أعرف أنه من تأليف مرسى جميل عزيز، لكن لو كان فى الكلام أى حاجة لم تعجبنى لكنت طلبت من مرسي جميل عزيز، أن يغيرها وقد لحنت بعد ذلك لأم كلثوم أيضًا فات الميعاد وألف ليلة وليلة.

وبعد أن تغنت الست بالأغنية فى حفلها عام 1964، علّق عليها الشاعر الكبير صلاح جاهين فى أحد أحاديثه وقال: "سيرة الحب هى الابنة المراهقة لأغنية أنت عمرى التى كتبها أحمد شفيق كامل، ولحنها محمد عبد الوهاب".


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