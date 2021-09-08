إبراهيم عيسى: الرئيس الراحل عبد الناصر أحدث طفرة في التعليم الأزهري

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أحدث طفرة في التعليم الأزهري، بالإضافة إلى زيادة عدد المدارس والجامعات في مصر منذ عام 1956 إلى 1960.



وقال "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء إن زيادة عدد المدارس كانت زيادة هائلة "مُطردة" لا تقارن.



وأضاف أن الزيادة السكانية خلال أول أربع سنوات من فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم ترتفع بشكل كبير، ما ساهم في زيادة عدد المدارس وتقديم التعليم بالمجان تمامًا من المرحلة الابتدائية إلى الثانوية العامة وفقًا لقرار الدكتور طه حسين، وزير المعارف في عهد حكومة الوفد النحاس باشا آن ذاك.



وأوضح أن التنمية لا تُستدام من دون شعب يحميها، ويؤمن أن تلك التنمية في مصلحته ولديه الوعي بذلك، ويشارك في التنمية بإرادته وليس بطاعنه أو المشاهدة فقط.