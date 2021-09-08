محمد عصام يكتب: حسين لبيب الفانوس السحري للقلعة البيضاء

تولي حسين لبيب رئاسة اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك في شهر مايو عام 2021، خلفاً للواء عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك السابق.





وتولي لبيب رئاسة مجلس إدارة الزمالك ، ولدية عقبات في جميع الألعاب الرياضية مالياً وإدارياً وكانت الإزمات منذ فترة رئاسة مجلس إدارة مرتضي منصور وحتي اللواء عبد العزيز.





بدأ حسين لبيب مع مجلس الإدارة في وضع إستراتيجية للخروج بنادي الزمالك للمرحلة الأستقرار في الالعاب الرياضية والمشكلات المالية ، ومع سداد المالية للجهات الحكومية.





كيف وضع حسين لبيب الزمالك إلي أول مراحل الأستقرار ؟









عندما تولي إدارة مجلس الزمالك ، سدد جميع مستحقات لاعبي الزمالك لكرة القدم ،ومع تبقي جزء صغير من المستحقات لاعبي الفريق الاول بكرة القدم ، وتم تسديد المبلغ المالي المتبقي خلال شهر يوليو ، ليتم تسديد المستحقات الكاملة للفريق الكروي.





إستقرار الفريق الأول لكرة لقدم





عمل حسين لبيب على إغلاق الفريق الأول من الإعلام و على المواقع الصحفية من الأخبار المغلوطة والشائعات التي تهدم من الفريق.





ومن أبرز المواقف والتي اتخذ فيها مجلس إدارة الزمالك قرار لاستقرار فريق كرة القدم :





حيث صرح كريم رمزي مقدم برنامج بي أون تايم والمذاع على قناة أون تايم سبورت ، ان اللاعب المغربي طالب من إدارة الزمالك مبلغ 180 مليون للتجديد من الزمالك.





وحيث قرر حسين لبيب مقاطعة قناة أون تايم بسبب الخبر المغلوط في بيان رسمي ، وقبل نهاية اليوم صدرت إدارة قناة أون تايم سبورت ، بيان إعتذري وتحقيق مع الإعلامي كريم رمزي.





واعتذر الإعلامي كريم رمزي على هذا الخبر ، ولجمهور الزمالك وإدارة الفريق.





قضايا الزمالك في محكمة الكأس :

كان الزمالك مديوناً مايقرب من 17 مليوناً دولار في قضايا الفيفا قبل تولي حسين لبيب لإدارة نادي الزمالك .





نجح إدارة مجلس الزمالك بتخفيض المديونة بسادس ملايين دولار في 4 قضايا تم إنهاؤها حتى الآن.













وعملت إدارة الزمالك على إستانف حكم مدرب الزمالك السابق جايمي باتشيكو، وكان الحكم بالحصول على مليون 700 ألف يورو قيمة باقي عقده مع الزمالك عقب قرار إقالته من اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي .





و أقرت لجنة "فيفا" بأحقية باتشيكو في الحصول على 450 ألف يورو فقط تسدد خلال 45 يوما بعد أن اقتنعت بمبررات الزمالك.





وكشفت إدارة الزمالك أيضاً، أن لجنة فض المنازعات في "فيفا" أقرت بأحقية مساعدي باتشيكو في الحصول على 80 ألف يورو بدلا من 320 ألف يورو حصلوا عليها نتيجة الحكم الأول منذ ما يقرب من شهر.





وسددت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب مبلغ مساعدي باتشيكو في خزينة المحكمة الرياضية ’’كأس’’.





حميد أحداد :

أصدرت لجنة فض المنازعات بتغريم نادي الزمالك على مبلغ 30 ألف يورو كمكافأة مستحقة، بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنويا من تاريخ 19 أغسطس 2019.





وأعلن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بسداد مبلغ 30 ألف يورو الغرامة في خزينة لجنة المفاوضات للفريق المغربي الدفاع الحسيني الجديدي المغربي.









تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك:





قبل تولي مجلس إدارة مجلس حسين لبيب ، هناك عقبة للمجلس بتجديد 8 لاعبي الزمالك من القوام الأساسي للفريق الأول بنادي الزمالك.





وخططت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على تجديد ثمانية لاعبي الفريق الأول ، للمحافظة على القوام الأساسي للفريق.





محمود حمدي الونش:

حسمت مجلس إدارة نادي الزمالك تجديد محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك ، ويعد محمود حمدي الونش من الركيزة الهامة في دفاعات الفارس الأبيض.





أحمد سيد زيزو :

أعلنت إدارة الزمالك بتجديد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول بكرة القدم ، وعن ثجديد ثاني لاعب في الفريق.





سيف الدين الجزيري :

فعلت إدارة الزمالك تعاقدها مع التونسي سيف الجزيري ، ودفعت ثمن الصفقة لنادي المقاولون العرب ،خلال الميركاتو الصيفي لموسم 2020_2021.



