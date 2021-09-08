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سيد عبد الحفيظ: الأهلي الأفضل إفريقياً.. وهذا موقفنا من عودة السعيد ورمضان وإكرامي

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن ناديه يعتبر الأفضل في إفريقيا.

 

وأضاف خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «لا أحد يستطيع الاختلاف في أفريقيا حول أن الأهلي الأفضل في القارة»، مضيفا «حب ناديك بس بلاش مظلومية، الزمالك لم يحصل على المركز الثاني في أي منافسة معنا في دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا».

وأكد عبد الحفيظ أن الأهلي أخطأ حينما وجه تركيزه بنسبة أكبر تجاه البطولة الأفريقية على حساب بطولة الدوري الممتاز، مشددا على أن هذا الخطأ لن يتكرر مرة أخرى.

وانتقد أداء الحكم طارق مجدي خلال 4 مباريات الأهلي «كان مسئولا عن الفار، ولم يحتسب هدفا في إحدى المباريات، لا أشكك في التحكيم، الحكام المصريون الأفضل أفريقيا»، مضيفا «شاهدت إحدى المباريات الأفريقية التي أدارها جهاد جريشة بمنتهى الكفاءة، لكن لا أستطيع محو مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر من ذاكرتي، بعد قرار جريشة بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لحسين الشحات، إضافة إلى عدم احتساب ركلة جزاء لشريف أمام بيراميدز أيضا، وفي المقابل جريشة أكد قرار حكم مباراة الزمالك وبيراميدز بإلغاء هدف صحيح ضد الأبيض».

واستنكر عبد الحفيظ هجوم البعض على الأهلي قائلا «أحيانا يقولون جهمور الأهلي سمعا وطاعة، ثم ينتقدون مجلس الإدارة بتبعيته للجمهور، وهما أمران متناقضان».

وشدد عبد الحفيظ على الالتزام بمبادئ الأهلي قائلا « لو نجم النجوم بصق على جمهوره أو رفع الحذاء، عمره ما هيدخل النادي، المبادئ واحدة». مشيرا إلى أن كوليبالي طلب العودة لكن الأهلي رفض.

 

وحول سؤال الإعلامي أحمد موسى بشأن إمكانية عودة عبد الله السعيد ورمضان صحبي وإكرامي قال «أتحدث بصفة عامة، اللي يتشرط على النادي ميلزمنيش».

 

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن تصريحاته بشأن حذف رقم الحكم جهاد جريشة يعرفها جيدًا ويكون قاصدًا كل كلمة يقولها.

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