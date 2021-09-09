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حودة بندق عن طرح الأغنية الدعائية لفيلم 30 مارس بعد عرض الفيلم : " كل تأخيرة وفيها خير" ( خاص)

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
يارا عادل


طرح طاقم صناع فيلم "30 مارس" الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل أسم "طريقي خوف" ومن تقديم الثنائي حودة بندق ونعوم، مساء اليوم، عبر موقع يوتيوب، عقب عدة ساعات من طرح الفيلم بدور العرض السينمائية.

وتجاوزت أغنية "طريقي خوف" ألالاف المشاهدات خلال عدة ساعات من طرحها عبر الحساب الرسمي ل حودة بندق بموقع يوتيوب.

ومن جانبه تواصل الفجر الفني مع المطرب حودة بندق، وأكد أنه تم الأنتهاء من تسجيل الأغنية منذ فترة وأن تأخير طرحها لأسباب خارجة عن إرداتهم معقباً " كل تأخيرة وفيها خير".


حيث تم عرض الفيلم اليوم بالسينمات قبل طرح الأغنية الدعائية كما تم إلغاء العرض الخاص للفيلم بسبب إنشغال صناع الفيلم في هذا اليوم، والذي كان من المقرر أن يكون العرض غداً بأحدى المولات بالتجمع الخامس.


وأعرب بندق عن سعادته البالغة بتقديم الأغنية الدعائية لفيلم 30 مارس، متمنياً أن تنال إعجاب الجمهور بطابعها الغنائي وكلماتها.


وحرص "بندق" على تقديم رسالة لجمهوره عبر الفجر الفني بأنه سيقدم باقة من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة بمختلف الأنواع وسيعلن عنها خلال الأيام المقبلة.

وأغنية"طريقي خوف" من تقديم حودة بندق ونعوم و كلمات أحمد الجوكر وألحان حودة بندق وتوزيع عمرو الخضري.


قصة فيلم 30 مارس

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول إتهام مريض نفسي بقضية قتل وزج أسمه في هذة القضية لهروب الجاني وحدثت هذة الواقعة في يوم 30 مارس ليكون أسم الفيلم اقتباساً من يوم الحادثة وتتولى الأحداث لأثبات براءته.



أبطال فيلم 30 مارس

والفيلم من بطولة نخبة من النجوم ومنهم النجمة دينا الشربيني، أحمد الفيشاوي ، خالد الصاوي، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، صبري فواز، محمد جمعة، محمد شاهين ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

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