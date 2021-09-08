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إسبانيا تحقق فوزا صعبا على كوسوفو في تصفيات المونديال

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
وكالات

 

حقق المنتخب الإسباني فوزاً ثميناً على حساب نظيره كوسوفو، بهدفين دون رد، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر.

 

ورفع المنتخب الإسباني رصيده الى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية وبفارق 4 نقاط عن السويد، بينما تجمد رصيد كوسوفو عند 4 نقاط في المركز الرابع.

 

وسجل بابلو فورناليس هدف التقدم للإسبان في الدقيقة "32"، بعد هجمة منظمة وسريعة انتهت بكرة الى فورناليس الذي سددها من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

 

وفي الدقيقة "89" سجلت إسبانيا هدف ثاني عن طريق فيران توريس بعد كرة وصلت اليه قبل أن ينطلق بها ويدخل منطقة الجزاس ويسدد ها في الشباك.

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