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سيد عبد الحفيظ: الخسارة من صن داونز بخماسية كابوس وعار

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

 

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن كواليس خسارة الفريق الأحمر من صن داونز بدوري أبطال أفريقيا بخماسية نظيفة.

 

وقال عبد الحفيظ «الخسارة من صن داونز بخماسية في جنوب إفريقيا كانت كابوس وكنا ممكن نخسر أكتر من كده».

 

 

وأضاف خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نتعلم من أخطاء ولا نقدم مبررات، واجهنا صن داونز 10 مباريات ولم نخسر إلا في مباراة واحدة نعتبرها عارا لكن تعلمنا منها»، مضيفا «على المستوى الأفريقي مش بنقبل الهواء على الأندية المصرية، وأحيانا خسارة الأندية المصرية في أفريقيا تكون دافعا لنا».

 

وشدد سيد عبد الحفيظ على احترام الاختصاصات داخل النادي الأهلي قائلا «عملت مع العديد من المدربين، هناك جزء متعلق باختصاصات المدرب، وأخرى متعلقة بالنادي، من بينها الأمور الانضباطية»، مؤكدا أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لا يتدخل في الأمور الفنية وتشكيل الفريق، كونها مسؤولية المدرب فقط.

وأشاد عبد الحفيظ ببيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائلا «حصل لى بطولتين أفريقيتين متتاليتين وأعتقد أنه أمر لم يكرر من قبل».

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