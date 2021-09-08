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مصدر أمني ينفي وجود أي أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على صفحة الداخلية

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نفى مصدر أمنى صحة الادعاء الذى تم نشره بأحد المواقع الإخبارية بشأن وجود أية أمور تتعلق بالزواج أو الطلاق على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

هذا، وتشن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية حملات أمنية مستمرة، لمواجهة أشكال الخروج على القانون.

وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، عن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي، بشأن زعم إحدى السيدات، حدوث مشاجرة أمام منزل والدها، الذي تدخل لمحاولة فض المشاجرة، واقتحام أحد رجال الشرطة منزل والديها المسنين، بالقوة؛ لسؤالهما عن أحداث المشاجرة والتعدي على والدها، أمام كريمته وأحفاده.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11 مارس الماضي، تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، من إدارة شرطة النجدة، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، نتج عنها نشوب حريق داخل أحد المنازل، تم توجيه قوة أمنية برئاسة الضابط المشكو في حقه، لفحص البلاغ، وتبين أن المشاجرة المشار إليها بين كلٍ من (عاطل مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية) وزوج شقيقته (عامل مصاب بجروح قطعية).

وبسؤال الأخير، قرر بقيام الأول "شقيق زوجته" بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته، وإضرام النيران داخل مسكنه لخلافات عائلية، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

كما أشارت التحريات، إلى قيام الضابط المشكو في حقه بسؤال والد الشاكية، عن معلوماته بشأن الواقعة، كونه جار الطرفين، وتدخل لفض المشاجرة بينهما، مما أثار حفيظته لأنه ليس طرفا بالمشاجرة، وعدم وجود صلة بينه وبين طرفيها سوى الجيرة، وانصراف الضابط دون ثمة تجاوز.

وبسؤال الشاكيه أفادت بتضررها من قيام الضابط المشكو في حقه، لتوجهه لمسكن والدها، لسؤاله عن معلومات حول المشاجرة بالمنطقة سكنه، وأقرت بتنازلها عن شكواها، عقب معرفتها بالملابسات.

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