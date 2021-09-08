Advertisements

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

 

رفض مسئولو النادي الأهلي، العرض الأخير المقدم من نادي جالطة سراي التركي، لشراء المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

 

الأهلي يرفض رحيل أليو ديانج

 

وكان عرض جالطة سراي الأخير بشراء خدمات ديانج مقابل دفع 1.5 مليون دولار استعارة لمدة موسم مع وضع بند يمنحه حق شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار بعد نهاية الموسم المقبل، وهو ما رفضه مسئولي الأهلي.

 

وفي حال عدم تقديم جالطة سراي عرضًا جديدًا قبل غلق باب القيد في تركيا في منتصف ليلة اليوم الأربعاء، فسيتم غلق ملف رحيل اللاعب وبقاؤه في الموسم المقبل.

 

ومن المقرر أن يستمر أليو ديانج في صفوف الأهلي بالموسم الجديد بعد فشل بيعه إلى جالطة سراي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تعذر انتقاله للدوري التركي.

 

الكلمات المفتاحية

صفقات الاهلي ديانج الفجر الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

شاهد.. نيولوك نجم الأهلي الجديد في أول ظهور بمران الفريق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه

منذ ساعة و 21 دقيقة

سيد عبد الحفيظ: الأهلي الأفضل إفريقياً.. وهذا موقفنا من عودة السعيد ورمضان وإكرامي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 7 ساعات

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 5 ساعات

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 10 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

منذ ساعة و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يحدد مبلغا خرافيا لرحيل نجم الفريق

أخبار الأهلي اليوم الأحد 19 أبريل: الاقتراب من ضم نجم منتخب مصر.. آخر تطورات قضية السعيد.. فايلر يحسم مصير صفقة الهداف

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل على معلول

المقاولون العرب يرفض فكرة التعاقد مع نجم الأهلي

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:31 م

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

11:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

07:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements