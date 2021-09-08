حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

رفض مسئولو النادي الأهلي، العرض الأخير المقدم من نادي جالطة سراي التركي، لشراء المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يرفض رحيل أليو ديانج

وكان عرض جالطة سراي الأخير بشراء خدمات ديانج مقابل دفع 1.5 مليون دولار استعارة لمدة موسم مع وضع بند يمنحه حق شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار بعد نهاية الموسم المقبل، وهو ما رفضه مسئولي الأهلي.

وفي حال عدم تقديم جالطة سراي عرضًا جديدًا قبل غلق باب القيد في تركيا في منتصف ليلة اليوم الأربعاء، فسيتم غلق ملف رحيل اللاعب وبقاؤه في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يستمر أليو ديانج في صفوف الأهلي بالموسم الجديد بعد فشل بيعه إلى جالطة سراي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تعذر انتقاله للدوري التركي.