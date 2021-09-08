Advertisements
حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه
الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:30 م
محمد الدمتناوي
رفض مسئولو النادي الأهلي، العرض الأخير المقدم من نادي
جالطة سراي التركي، لشراء المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة
القدم بالنادي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
الأهلي يرفض رحيل أليو ديانج
وكان عرض جالطة سراي الأخير بشراء خدمات ديانج مقابل دفع 1.5
مليون دولار استعارة لمدة موسم مع وضع بند يمنحه حق شراء اللاعب مقابل 4 ملايين
دولار بعد نهاية الموسم المقبل، وهو ما رفضه مسئولي الأهلي.
وفي حال عدم تقديم جالطة سراي عرضًا جديدًا قبل غلق باب القيد
في تركيا في منتصف ليلة اليوم الأربعاء، فسيتم غلق ملف رحيل اللاعب وبقاؤه في
الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يستمر أليو ديانج في صفوف الأهلي بالموسم
الجديد بعد فشل بيعه إلى جالطة سراي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تعذر
انتقاله للدوري التركي.