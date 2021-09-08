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وزيرة التضامن تكشف تفاصيل قانون حماية المسنين الجديد

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت الدكتور نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة استهدفت من قانون حماية المسنين حماية كبار السن كونهم يمثلوا 7% من السكان، مؤكدة أن الحكومة تكن كل احترام وتوفير للمسنين.

وأضافت "نفين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الأربعاء أن المسن ليس مريضًا، مشيرة إلى أن المسن هو من تخطى سنه الـ60 فما فوق.

وأشارت إلى أن المسنين في مصر يمثلوا 7% من السكان ومتوسط أعمارهم 75 سنة، موضحة أن الدولة اهتمت بحقوق الفئات المختلفة وبدأت بحقوق المعاقين ثم الطفل والمرأة ثم المسنين.

وأكدت أن الحكومة ستوفر رعاية للمسنين حتى لو في منازلهم، مستطردًا "لن نترك مسنًا في الشارع وهناك رعاية علاجية للمسنين".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي "هناك فرص لتأهيل المسنين المعاقين ودمجهم في المجتمع، وهناك كارت ذهبي سيتم تقديمه للمسنين للحصول على الخدمات المختلفة".

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وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مصر اخبار مصر

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