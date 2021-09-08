الحماية المدنية تنجح في إنزال شاب حاول الانتحار من أعلى برج بالبحيرة (صور)

تمكن رجال حماية المدنية بالتعاون مع ضباط مباحث قسم شرطة كفرالدوار من إنزال شاب حاول الانحار من أعلي برج محمول بجوار شريط السكة الحديد بوسط المدينة، وذلك بعد محاولات استمرت لأكثر من ٥ ساعات.



كان شاب بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، أقدم على الانتحار من أعلى برج شبكة محمول، بجوار شريط السكة الحديد داخل المدينة.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم كفر الدوار، يفيد بتلقي بلاغا من الأهالي بصعود شاب أعلى برج شبكة محمول بجوار شريط سكة حديد مصر القاهرة الإسكندرية ويحاول الانتحار.



انتقل علي الفور رئيس مباحث قسم شرطة كفرالدوار، لموقع البلاغ، وتبين أن الشاب يدعى "أحمد س.ا" وجارى التواصل معه واقناعه بالنزول، كما تبين أن تلك المحاولة ليست الأولي بل هي الرابعة لنفس الشاب، وتم اتخاذ اللازم.