أخصائية علاج طبيعي: أسلوب الطرقعة علاج لحظي وليس نهائي للآلام

قالت الدكتورة مروج نديم، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، إنه يجب حذف لفظ "سمكري البني آدمين" عند الحديث عن العلاج الطبيعي لأنه لفظ صعب شوية، مشيرة إلى أن العلاج الطبيعي هو عبارة عن أكثر من وسيلة لعلاج مشكلة ما، قائلة: "الطرقعة هي درسة منفصلة تمامًا فهو علم موجود في أمريكا، ولكن يجب تحري الأشخاص الذين يقومون بها".



وأضافت "مروج" في حواره لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على فضائية "TeN" اليوم الأربعاء: "مدرسة الطرقعة موجودة بره ومش موجودة في مصر والدكاترة اللي بيمارسوها في مصر قليلين جدًا معتمدين ومصرح بهم الطب أن يمارسوا هذا الأسلوب"، موضحة: "دول دكاترة بيروحوا يدرسوا في المدرسة دي فهي عبارة عن كلية منفصلة ممكن تكون دراستها 4 سنوات ولها شهادة معتمدة بممارستها في الخارج".



وتابعت: "أن العلاج الطبيعي به عدة أساليب أبرزها العلاج اليدوي والذي به مدارس كثيرة، وأسلوب الطرقعة يتم استكمال العلاج الطبيعي بها"، موضحة: "ممكن أعمل أكثر من وسيلة عشان أكمل العلاج الطبيعي بتاعي ولكنه مش أساس شغلي، بعالج المشكلة على مدار وقت طويل وقت ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في الشعور بالراحة اللحظية اللي هو عايزة أرتاح دلوقتي وعايز حل جذري للمشكلة اللي أنا فيها ولذلك ظهرت بشدة فكرة وأسلوب الطرقعة".



وأردفت أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل: "الارتياح عقب تطبيق أسلوب الطرقعة في العلاج الطبيعي يكون لحظي للآلام لأنه لم يعالج المشكلة نهائيًا، ويعطي إحساس شبه مزيف، وتعود لهم المشكلة بعد ذلك".

