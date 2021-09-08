نفين القباج: غدًا بداية صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية

كشفت الدكتور نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التفاصيل المتعلقة ببداية صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الإرهابية غدًا الخميس بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقالت "نفين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الأربعاء إن الرئيس السيسي وجه بالإسراع في صرف حقوق وتعويضات أسر الشهداء والمصابين.



وأشارت إلى أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه للأسرة الواحدة التي راح فيها أكثر من شهيد، موضحة أنه لأول مرة سيتم صرف التعويضات دفعة واحدة وليست على دفعات كالسابق.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم الصرف من بنك ناصر الاجتماعي عن طريق كارت ذكي لمدة شهر، مؤكدة على توفير حماية اجتماعية كاملة لهؤلاء الأسر في الصحة والتعليم.

