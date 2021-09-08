وول ستريت تغلق منخفضة مع ضغوط من شركات التكنولوجيا الكبيرة





أغلقت وول ستريت على انخفاض الأربعاء 8 سبتمبر، إذ تأثرت سلبا بفعل مخاوف من أن السلالة دلتا من فيروس كورونا قد تعرقل التعافي الاقتصادي وجراء الضبابية حيال الموعد المحتمل لتراجع الفدرالي عن سياساته التيسيرية.





ونزلت أسهم apple و facebook نحو 1% بعد أن ساعدت في دفع المؤشر ناسداك إلى مستويات قياسية في الجلسة السابقة.





وساهم تراجع أسهم الشركتين العملاقتين أكثر من أي شركة أخرى في انخفاض المؤشر ستاندرد اند بورز خلال الجلسة.





ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أقل من 1% عن مستويات إغلاقه القياسية المرتفعة التي بلغها الخميس الماضي، ويظل مرتفعا 20 %منذ بداية العام بدعم من السياسة النقدية التيسيرية للفدرالي.









وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.2% ليغلق عند 35031.07 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.13% إلى 4514.07 نقطة.





كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 0.57% إلى 15286.64 نقطة.





وانخفض سهم عملاق المدفوعات الأميركي paypal بنحو 2.7% بعد أن قالت إنها ستشتري شركة المدفوعات اليابانية بيدي التي تعمل بنظام اشتر الآن وادفع لاحقا مقابل 2.7 مليار دولار في صفقة نقدية إلى حد كبير.