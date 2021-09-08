وكيل زراعة الفيوم يسلم الشباب شهادات ختام التدريب ضمن "حياة كريمة"

سلم الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، اليوم الأربعاء، شهادات دورة مطبقي المبيدات للشباب والخريجين الجامعات لطلبة وخريجين كليه الزراعة لتأهيلهم لسوق العمل، تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالاهتمام بتشغيل الشباب وضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات بالمحافظة



اختتمت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة بالتعاون مع مديرية الزراعة اليوم فعاليات الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات الزراعية بقاعة الاجتماعات بالمديرية وذلك بحضور الدكتور ايمن يوسف معهد بحوث وقاية النباتات ومسئول محافظة الفيوم لبرنامج مطبقى المبيدات والدكتور سعيد محمد معهد بحوث وقاية النباتات



وأضاف وكيل الوزارة أن الدورة تضمنت تدريب الشباب على كيفية تطبيق رش المبيدات الزراعية بالطريقة الصحيحة بناء على خطة وزارة الزراعة بهدف ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات لما له من فوائد عديدة.



،وأشار وكيل الوزارة أن الدورة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في مجال الزراعة من اجل استخدام أمن وامثل للمبيدات حفاظا على البيئة والإنسان، وأكد انه في نهاية الدورة تم منح شهادات معتمدة من وزارة الزراعة للمتدربين لمزاولة مهنة مطبقي المبيدات الزراعية، وحاضر في الدورة العديد من المدربين المعتمدين من لجنة المبيدات.



كما أكد منسق التدريب انه تم شرح جميع ما يتعلق بالرش الأمن للمبيدات وكيفية التعامل مع المبيدات بأنواعها، مشيرا إلى أن هذه الدورات مطروحة من قبل وزارة الزراعة ومركز بحوث وقاية النباتات، وذلك لإعداد مطبقي مبيدات معتمدين ومدربين على أساس عالي لتلافي أضرار رش المبيدات والآثار المتبقية للمبيد نظرا لخطورته أثناء الأستعمال وأكد أن هذه الدورات تقام بجميع مراكز المحافظة، بهدف تدريب الشباب على أعمال استخدام المبيدات بطرق صحيحة ومثلى.



وقام وكيل وزارة الزراعة بالفيوم ومسؤول البرنامج من قبل وزارة الزراعة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة على المتدربين.

