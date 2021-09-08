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القبض على المتهمة بقتل عشيقها لمحاولته اغتصاب ابنتها بالنزهة

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
نجح رجال المباحث بالقاهرة في القبض على المتهمة بقتل عشيقها وذلك لمحاولته التعدي جنسيا على ابنتها بالنزهة.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفاداه انبعاث رائحة كريهة من داخل القمامة وحين محاولتهم لكشف الأمر عثروا على أشلاء جثة ملقاة بكرتون بالقمامة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته ومن خلال التحريات وبتتبع تفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة سيدة وذلك بمساعدة زوجها وابنها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت بوجود سابق علاقة غير شرعية مع القتيل وحينما اكتشفت أنه يحاول الاعتداء الجنسي على ابنتها، قامت بتقطيع جثته إلى أشلاء ووضعها بكرتونة وألقت جزء من جزته في مقلب قمامة بمنطقة ألف مسكن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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