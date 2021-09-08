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السيطرة على حريق نشب داخل متجر للعب الأطفال بدمنهور (صور)

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق شب داخل متجر لبيع لعب الأطفال بشارع المحمودية القديم المتفرع من ميدان الساعة بدمنهور دون خسائر في الأرواح، وأشارت التحريات الأولية والمعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل محل لعب أطفال بشارع المحمودية القديم المتفرع من ميدان الساعة بدمنهور، ظون إصابات بشرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتم الدفع بقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق بمساعدة أصحاب المحال التجارية المجاورة والأهالي لمنع أمتداده، كما تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة وجارى حصر الخسائر والتلفيات وتحرير محضر بالواقعة.

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