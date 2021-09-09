السيد القصير: الزراعة تساهم بـ15% في الناتج القومي (فيديو)

قال السيد القصير، وزير الزارعة، إن قطاع الزراعة يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي، وتزايدت أهمية هذا القطاع خلال أزمة كوورنا، لافتَا إلى أن الزراعة هي المسؤول عن تحسين التغذية، ويعتبر آلية مهمة لتوفير التنمية المستدامة، ويساهم بـ15% من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا القطاع تشابكي يؤثر في الكثير من القطاعات.





وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، أن قطاع الزراعة شهدت خلال السبع سنوات الأخيرة طفرة في كافة المجالات سواء فبي تحديث نظم الري او تنمية الثروة الحيوانية، مضيفًا أن الفلاح في بؤرة الدولة المصرية، خاصة أن الفلاح أصبت قدرته على الصمود والعمل في ازمة كورونا.



