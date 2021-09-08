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بالفيديو.. إيطاليا تصعق ليتوانيا بخماسية في تصفيات المونديال

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
حقق المنتخب الإيطالي فوز عريض على حساب المنتخب الليتواني بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء لحساب مباريات الجولة السادسة من التصفيات الأوربية المؤهلة لمونديال فيفا قطر 2022.

نتيجة مباراة إيطاليا ضد ليتوانيا

سجل خماسية الأتزوري في المباراة مويس كين هدفين في الدقائق الحادية عشر والتاسعة والعشرين وإدجاراس أوتكوس لاعب ليتوانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة عشر وجياكومو راسبادوري في الدقيقة الرابعة والعشرين وإختتم جيوفاني دي لورينزو الخماسية في الدقيقة الرابعة والخمسين.

بهذا الفوز يكون المنتخب الإيطالي متصدرًا للمجموعة برصيد أربعة عشر نقطة فيما يظل المنتخب الليتواني في المركز الخامس والأخير بدون نقاط.


الكلمات المفتاحية

ليتوانيا تصفيات كاس العالم ايطاليا

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