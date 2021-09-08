Advertisements

انتشال جثة جديدة من تحت أنقاض عقار شبرا المنهار

الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
انتشلت أجهزة الحماية المدنية، ومجلس حي غرب شبرا الخيمة، الجثة الثانية من تحت أنقاض عقار شبرا المنهار، ويرجح أنها لابن المتوفي الأول "علاء دبش" المحامي صاحب مكتب محاماة بالعمارة التي كانت تسمى عمارة اللوكس.

فيما انتقلت لمكان حادث عقار شبرا المنهار النيابة العامة بقسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها لبدء التحقيق في الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.

فيما تبين أن الجثة التي جرى انتشالها من تحت الأنقاض، هي للمحامي علاء الدين محمد عبدالرحيم بيومي دبش 63 عامًا، محامي وصاحب مكتب محاماة بالعقار والمعروف بعقار اللوكس، وجاري البحث عن ضحايا أخرين، وتشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدى تاثير انهيار العقار عليها.

وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.

وأكد مصدر مسئول داخل حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية البحث عن 3 أشخاص داخل المنزل المنهار بالمدينة، وتكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ من جهودها لاستخراجهم من تحت الأنقاض وحطام المنزل.

وانهار منذ قليل منزل مكون من 4 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وأفاد عدد من شهود العيان بوجود عدد من السكان داخل المنزل أثناء انهياره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود انهيار منزل فى شبرا الخيمه بجوار مطافي شبرا في عمارة تدعى عمارة اللوكس.

الكلمات المفتاحية

شبرا الخيمة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

سيد عبد الحفيظ: الأهلي الأفضل إفريقياً.. وهذا موقفنا من عودة السعيد ورمضان وإكرامي

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات هامة بينها عفو عن باقي العقوبة لمسجونين

منذ حوالي 10 ساعات

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب المنتخب الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على راتب كيروش مع منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بالفيديو.. تعرف على مسيرة مدرب منتخب مصر الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إلغاء العرض الخاص لفيلم "30 مارس" لهذا السبب!

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. نيولوك نجم الأهلي الجديد في أول ظهور بمران الفريق

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

منذ ساعة و 17 دقيقة

حسم مصير انتقال حارس مرمي الفراعنة إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

هدف الزمالك.. بيراميدز يحصل على توقيع وليد الكرتي 3 سنوات

منذ حوالي 4 ساعات

فيوتشر يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:31 م

رد ناري من سيد عبد الحفيظ على جدل لقب نادي القرن مع الزمالك (فيديو)

فرمان ناري.. كارتيرون يطرد نجم جديد من الزمالك

06:58 م

مدينة الجحيم.. سكان "دريم لاند": نعيش أزمة إهمال غير مسبوقة وحياتنا أصبحت كابوس

08:14 م

حسم الأمر.. الأهلي يرفض مبلغا خرافيا لرحيل نجمه

11:30 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد الخميس

07:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements