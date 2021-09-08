انتشال جثة جديدة من تحت أنقاض عقار شبرا المنهار

انتشلت أجهزة الحماية المدنية، ومجلس حي غرب شبرا الخيمة، الجثة الثانية من تحت أنقاض عقار شبرا المنهار، ويرجح أنها لابن المتوفي الأول "علاء دبش" المحامي صاحب مكتب محاماة بالعمارة التي كانت تسمى عمارة اللوكس.





فيما انتقلت لمكان حادث عقار شبرا المنهار النيابة العامة بقسم أول شبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بنها لبدء التحقيق في الواقعة وإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث.





فيما تبين أن الجثة التي جرى انتشالها من تحت الأنقاض، هي للمحامي علاء الدين محمد عبدالرحيم بيومي دبش 63 عامًا، محامي وصاحب مكتب محاماة بالعقار والمعروف بعقار اللوكس، وجاري البحث عن ضحايا أخرين، وتشكيل اللجان المختصة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة ومدى تاثير انهيار العقار عليها.





وكانت قوات الحماية المدنية بالقليوبية قد نجحت في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.





فيما فرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.





وأكد مصدر مسئول داخل حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية البحث عن 3 أشخاص داخل المنزل المنهار بالمدينة، وتكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ من جهودها لاستخراجهم من تحت الأنقاض وحطام المنزل.





وانهار منذ قليل منزل مكون من 4 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وأفاد عدد من شهود العيان بوجود عدد من السكان داخل المنزل أثناء انهياره.



