ريهام عبد الغفور تنتهي من تصوير فيلم "أما عن حالة الطقس" للمخرج أحمد حداد



انتهت الفنانة ريهام عبد الغفور من تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم "أما عن حالة الطقس"، للمخرج أحمد حداد، ومن المقرر عرضه في عدة مهرجانات سينمائية قريباً.



وتجسد ريهام خلاله شخصية "ليلى" التي تتداخل مع حياة بطل الفيلم الذي تدور أحداثه حول مخرج شاب يعاني من اضطرابات عاطفية في نهاية الثلاثينات من عمره مع صراعه مع ماضيه ونوبات الفزع المستمرة، والفيلم يعد التجربة الإخراجية الطويلة الأولى للمخرج أحمد حداد، الذي يخوض أيضا دور البطولة كممثل، في أجدد تجاربه التمثيلية في عالم السينما بعد 15 سنة عن دوره الشهير في فيلم "أوقات فراغ".



وتشارك ريهام عبد الغفور كضيفة شرف في الفيلم الذي يجمع في بطولته حنان يوسف وحسن الجريتلي وفريدة الجريدي وآسر البدراوي داليا رمزي ونجلاء يونس وسامي داوود، وعدد من الوجوه الشابة والجديدة، منهم كريمان حجازي ونائل علي وسحر حسين وسارة أصيل، بالإضافة إلى توليفة منوعة من النجوم ضيوف الشرف، ومن تأليف وإخراج أحمد حداد.



وانتهى المخرج أحمد حداد من تصوير كافة مشاهد "أما عن حالة الطقس"، ويضع حاليا لمساته الأخيرة على عمليات الميكساج ويسعى لطرح الفيلم خلال العام الجاري في عدة مهرجانات سينمائية في مصر والعالم العربي قبل عرضه قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

