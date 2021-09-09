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مبروك عطية: البكارة شيء مهم جدًا قبل الزواج.. وأعتب على "الإفتاء"

الخميس 09/سبتمبر/2021 - 02:16 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
عاتب الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، ما صدر من دار الإفتاء بشأن جواز ترقيع غشاء البكارة بهدف الستر إذا كان فضه بسبب يخرج عن إرادة الفتاة.

وقال "عطية" خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر" اليوم الأربعاء: "مفيش حاجة اسمها ترقيع غشاء البكارة.. الترقيع يكون في شيء موجود".

وأضاف: "لا يوجد علميًا ولا دينيًا جملة ترقيع لغشاء البكارة، أي غشاء بكارة باقي بعد فضه حتى يرقع، وأنا أعاتب على دار الإفتاء في استخدام هذا العنوان لأن أوله ضلال".

وتابع: "البكارة شيء مهم جدًا قبل الزواج، ولكن ما يسمى بالترقيع هي عبارة عن لعبة خداعية للاحتفال في يوم الزفاف بشرف البنت".

وأشار إلى أن هناك بعض الأفعال التي ينتج عنها فض الغشاء دون إرادة الفتاة سواء الوثب أو شدة وكثافة الدورة الشهرية في بعض الأحيان والتي من الممكن أن تتسبب في فضه.

وتابع: "على الأمهات توجيه نصائح لبناتهن بضرورة الحرص على التعامل مع غشاء البكارة، أنا مع فكرة الستر، ومن حق البنت ألا تجيب الزوج الذي يسأل عن غشاء البكارة، ولا يوجد شيء اسمه خيانة ولكن هي خيانة لله".

الكلمات المفتاحية

مصر غشاء البكارة دار الإفتاء

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