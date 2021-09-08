وكيل إمارة منطقة الجوف يدشّن كتاب ( الجوف في عيون المصورين )

دشّن وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان، أمس بمركز عبدالرحمن السديري الثقافي, كتاب (الجوف في عيون المصورين)، الذي يعد أحدث إصدارات برنامج النشر ودعم الأبحاث بالمركز.

وأعرب آل سلطان عن تقديره لهذا الإنجاز الذي يضاف للأدبيات الخاصة بالمنطقة، مقدماً شكره لفريق إعداد الكتاب على ما قدموه من عمل لإخراجه بأجمل صورة.

من جانبه أشاد مدير عام المركز سلطان بن فيصل السديري بدور المصورين الشباب في إنجاز هذا الكتاب والتقاط الصور التي تمثل جماليات المنطقة، تاريخًا، وآثارًا، وحضارةً، وصوراً متنوعة من جوانب الحياة اليومية في الجوف.

وقدّم محرر الكتاب محمد صوانة، شرحًا عن مسيرة إعداد هذا السجل المصور، مبيناً أن الفكرة جاءت بمبادرة من إدارة المركز ليكون أجمل هدية تقدم لزوار المنطقة والوفود السياحية، حيث استمر العمل عليه قرابة ثلاث سنوات تضمنت التقاط الصور وتصنيفها وكتابة النصوص والترجمة والإخراج والطباعة.

وفي ختام حفل التدشين كرّم وكيل الإمارة فريق إعداد الكتاب.