بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثين منفصلين بالبحيرة

لقي قبل قليل، شخص مصرعه بينما أصيب 3 آخرين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادثين منفصلين بمركزي أبوحمص ورشيد، وتم نقل الجثة لمستشفي إدكو والمصابين لمستشفي رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم.



تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوحمص بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" بطريق الجزيرة، وتم نقله جثة هامدة إلي مستشفي إدكو المركزي، وتبين أن الجثة للمدعو "عبد البارئ حمد سعد عبد الرحمن" 68 عاما، وتم حفظ الجثه بثلاجه حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة رشيد، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية "توك توك" بالطريق الدولي أمام المنطقة الصناعية، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي رشيد المركزي لتلقي العلاج اللازم.



والمصابين هم كلا من، "حمدي محمد عشوش" 35 عاما، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، "منال رمزي عبد الحارس" 40 عاما، مصاب بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه خلع بالكتف الايمن، و"صلاح حموده الباتع" 22 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.