وزير الخارجية السعودى: ندعم الشعب الأفغانى والخيارات التى يتخذها

أكد وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، دعم المملكة العربية السعودية للشعب الأفغانى والخيارات التى يتخذها فيما يتعلق بمستقبل بلادهم، بعيدًا عن التدخل الخارجى.

وشدد الوزير، خلال مشاركته فى الاجتماع الوزارى الافتراضى حول أفغانستان، على أن المملكة تولى أهمية قصوى لدعم السبل التى يمكن لأفغانستان من خلالها التغلب على تحدياتها الحالية، معربا عن أحر التعازى لشعب أفغانستان وأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم فى الأحداث المؤسفة فى مطار كابل.





وأوضح وزير الخارجية السعودى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة تأمل فى أن تعمل حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية على حفظ السلام والأمن وحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وأن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال خطوة فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار ونبذ العنف والتطرف وبناء مستقبل مشرق يتماشى مع هذه التطلعات.



