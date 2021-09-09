الاتحاد السكندرى يتعاقد مع الأنجولى مابو لولو

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع المهاجم الأنجولى الدولى مابو لولو لمدة ثلاث مواسم.

ويبلغ مابو لولو من العمر ويلعب فى مركز المهاجم الصريح ولعب لنادى أول أغسطس الأنجولى وشارك معه فى آخر نسختين وسجل 4 أهداف .

وشارك مع منتخب بلاده فى 9 مباريات دولية وسجل 4 أهداف .





وجاء التعاقد مع اللاعب الأنجولى بعد موافقة حسام حسن المدير الفنى وبعد إجراء الكشف الطبي على اللاعب .

ويعتبر مابولولو هو الصفقة الثامنة الاتحاد السكندرى فى فترة الانتقالات الصيفية بعد الغانى مورو ساليفو والبوركينى سعيد سمبورى ونادر رمضان ومصطفى رمضان والحارس أحمد يحيى ومحمد عبد السلام وأحمد عادل ميسى .